Бесплатно и даже в записи. Где смотреть бои Махачева и Нурмагомедова на UFC 311?

Уже на этой неделе, 19 января, в Ингвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) пройдет большое событие в мире ММА - номерной турнир UFC 311. Огромное внимание зрителей со всего мира будет приковано к титульным боям Ислам Махачев (26-1) - Арман Царукян (22-3) и Мераб Двалишвили (18-4) - Умар Нурмагомедов (18-0). Корреспондент Vesti.kz рассказывает, где можно будет посмотреть эти и другие поединки.

Всего в рамках UFC 311 пройдет 14 боев. Предварительный кард начнется в 04:00 по казахстанскому времени, основные прелимы - в 06:00, главный кард - в 08:00. Приблизительное время начала боя Двалишвили - Нурмагомедов - 09:30, ориентировочное время начала поединка Махачев - Царукян - не ранее 10:00.

Где смотреть UFC 311 на ТВ?

На территории Казахстана эксклюзивным вещателем UFC является Setanta Sports. В общем доступе телеканал Setanta Sports 1 покажет главный кард турнира, который начнется в 08:00.

На этом телеканале вы сможете насладиться пятью боями: Кевин Холлэнд (26-12-0-1) - Ренье де Риддер (18-2), Бенеил Дариуш (22-6-1) - Ренато Мойкано (20-5-1), Иржи Прохазка (30-5-1) - Джамал Хилл (12-2-0-1), Двалишвили (18-4) - Нурмагомедов (18-0) и Махачев (26-1) - Царукян (22-3).

Если у вас есть доступ к российским телеканалам, то UFC 311 можно будет посмотреть на "Матч ТВ" и "Матч! Боец". Телеканал "Матч! Боец" покажет все девять поединков предварительного карда (04:00-08:00), а также три заключительных боя главного карда (с 09:00).

Что касается "Матч ТВ", то на этом телеканале программа будет такая же, как и на Setanta Sports 1 - все пять поединков главного карда (с 08:00).

Другие сервисы и возможность просмотра в записи

Как обычно, все бои без исключений можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Сейчас месячная подписка стоит 5,5 доллара США (около 2900 тенге). Есть возможность смотреть все турниры UFC как в прямом эфире, так и в записи. Из преимуществ, помимо перемотки, - выбор комментаторов на двух языках (русский/английский). Можно оформить подписку сразу на полгода либо год.

Кроме того, UFC в Казахстане можно смотреть и на "Кинопоиске" в разделе "Спорт". Если у вас есть подписка "Яндекс Плюс", то вам уже доступен бесплатный просмотр UFC в приложении "Кинопоиска". Если же ее нет, то не спешите грустить - сейчас подписку можно оформить бесплатно (но только на месяц, далее - 1499 тенге ежемесячно).

Эти два варианта идеально подойдут для вас, если у вас нет телевизора или возможности смотреть телеканалы, перечисленные выше.

Как видим, у фанатов боев есть ряд возможностей для просмотра UFC 311 в прямом эфире, не тратя время на поиск ссылок и не тратя нервы на некачественные стримы. Есть варианты и бесплатные, благодаря ТВ и специальным возможностям отдельных сервисов, есть и платные, со своими эксклюзивными плюсами в виде просмотра в любое время.

Поэтому воскресное утро, 19 января, получится насыщенным! В этот выходной день отоспаться до обеда точно не получится.

Фото: кадр из трансляции UFC