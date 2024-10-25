Белал Мухаммад раскрыл правду о "победе" над Шавкатом Рахмоновым

Чемпион UFC в полусреднем весе американец Белал Мухаммад (24-3) прокомментировал предстоящий поединок с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz.

Мухаммад признался, что готовится к этому бою в два раза усерднее и намерен выйти победителем.

"К бою с этим парнем я готовлюсь в два раза усерднее, чем обычно. Я тренируюсь каждый божий день. Работаю, работаю, работаю... А люди... Даже если я выиграю, они в итоге скажут, что мне просто повезло. Никто не уважает тяжелую работу. Просто это мир, в котором мы живем. Только моя семья, мои люди, моя команда, знают, какой это тяжелый труд. Люди, которые действительно занимались спортом, понимают это", - сказал Мухаммад в интервью MMA Fighting.

Ранее чемпион рассказал о слабых и сильных сторонах Шавката.

Чемпион UFC "победил" Рахмонова и выбрал нового соперника

Напомним, бой Рахмонов - Мухаммад запланирован на 7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это будет первый бой в 2024 году.

Белал стал новым чемпионом UFC в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22-4) и отобрал у него пояс.