Автор брутального нокаута на UFC 299 вызвал на бой Махачева и получил ответ

Действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев договорился о бое с американцем Дастином Порье, передают Vesti.kz.

Порье посредством соцсетей вызвал на бой Махачева:

"Ислам в июне", - написал в "твиттере" американец.

Россиянин ответил эмодзи - "рукопожатие" и "скрещенные мечи".

В минувшие выходные состоялся турнир UFC 299 в Майами (Флорида, США), где в соглавном событии Порье нокаутировал во втором раунде француза Бенуа Сен-Дени. Видео доступно здесь.

В рамках данного ивента свою вторую победу в UFC оформил казахстанец Асу Алмабаев, подробности приведены по этой ссылке.