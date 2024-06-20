Асу Алмабаева встретили в Алматы после исторического боя

Казахстанского бойца Асу Алмабаева (20-2) встретили в Алматы после победы над американцем Хосе Джонсоном (16-9), передает Vesti.kz.

В минувшие выходные на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе (США) Алмабаев впервые в своей карьере выступил в главном карде. Казахстанец одержал уверенную победу единогласным решением судей (трижды по 30-27).

Фанаты, родные и близкие дружно поприветствовали казахстанского бойца. Яркие костюмы, музыкальное сопровождение и ценные подарки: собравшиеся очень хотели удивить Алмабаева.

"Мне очень приятно, что встречают родные, близкие. Рад видеть так много людей, которые за меня переживают. Они все знают, что победы посвящены им. Я рад оказаться на родине", - заявил Алмабаев.

Также казахстанец вспомнил о прошедшем бое и высказался о дальнейших соперниках.

"Я действовал по плану. Удалось все реализовать. Соперник был непростой, он мне мешал, но я придерживался плана и добился победы. Я готов к любому противнику - это буду решать не один только я. Хотелось бы побыстрее выйти на титульный бой, но вы понимаете - всему свое время", - отметил Алмабаев.

На счету казахстанца уже три победы в промоушене. Ранее в UFC Алмабаев также победил американцев Оди Осборна (12-7) и Си Джея Вергару (12-5-1).