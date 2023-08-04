Асу Алмабаев сделал вес перед дебютом в UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев (17-2) прошел официальную процедуру взвешивания перед дебютом в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Готов к дебюту", - написал официальный аккаунт UFC в Instagram.

Отметим, что Алмабаев уложился в лимит наилегчайшего веса (до 57 килограммов), показав на весах наряду со своим соперником Оде Осборном (12-5) из Ямайки 56,93 килограммов.

Напомним, его дебют в самом престижном промоушене состоится в ночь с 5 на 6 августа в Нэшвилле (штат Теннесси, США), где пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50.

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