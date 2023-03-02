Когда Асу Алмабаев попадет в UFC? Боец брал пояс, идет на серии 13-0 и тренируется с Рахмоновым

Пока Шавкат Рахмонов (16-0) продолжает готовиться к проведению пятого поединка в UFC, ему во многом помогает его товарищ по команде DAR Pro Team Асу Алмабаев (17-2). Для них это не первый совместный полет в США, и с каждым разом количество вопросов "Когда в UFC?", адресованных Алмабаеву, только увеличивается. Корреспондент Vesti.kz предположил, когда казахстанский файтер может оказаться в лучшей лиге мира.

Алмабаева многие по ошибке продолжают называть молодым и многообещающим бойцом. Однако нужно знать, что ему уже 29 лет, а для наилегчайшего веса это уже немало. При этом сам Асу чувствует себя готовым к достижениям новых вершин.

Асу за свою карьеру добился больших успехов. Он добирался до поясов в таких организациях, как NAIZA , стал одним из претендентов в промоушене. Сейчас он идет на серии из 13 побед подряд и не проигрывает уже почти шесть лет.

Его контракт с BRAVE уже завершился. Ему вполне могут дать подраться за титул этой известной на Ближнем Востоке лиги. Однако сам Асу понимает, что ему этот пояс в большей степени помешает, чем поможет. Дело в том, что если он станет чемпионом, то его контракт с BRAVE автоматически продлится, а Алмабаев изначально не скрывал, что его путь в этой организации именно промежуточный, а конечная цель, конечно, UFC.

То, что Алмабаев проводит лагеря с Рахмоновым в США - не случайно. Во-первых, он действительно помогает Шавкату. И помощь здесь не в спаррингах, ведь между бойцами огромная разница в габаритах, а элементарно в поддержке и каких-то бытовых вопросах. Во-вторых, сам Асу всегда готов к звонку от UFC, если вдруг промоушену понадобится срочная замена.

Поэтому первый и самый надежный шанс для Асу - дождаться такой возможности. В UFC наверняка не раз слышали о казахстанце из наилегчайшего веса, но раз пока подписать его туда не удалось, - значит у лиги другие приоритеты, в том числе географические. Однажды и Сергей Морозов предполагал, что в UFC, вероятно, есть лимит на количество бойцов из Казахстана.

Конечно, можно дождаться и отдельного внимания UFC, когда они сами решатся подписать Алмабаева на долгосрочной основе. Но пока, как видим, этого не происходит. Быть может, Шавкату тоже необходимо как-то в этом поучаствовать. Все знают, какой он скромный. Но если бы он ради карьерного взлета друга попытался донести эту мысль до матчмейкеров или Даны Уайта - это могло бы заметно ускорить попадание Асу в UFC.

Остается надеяться, что в ближайшее время Алмабаев так или иначе пополнит ростер бойцов UFC. По своим навыкам он уже давно дорос до этого уровня.

Ранее сам Асу оценил вероятность скорого подписания контракта с UFC.

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