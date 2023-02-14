Казахстанский боец назвал сроки перехода в UFC

Казахстанский боец MMA Асу Алмабаев раскрыл вероятные сроки возможного подписания контракта с UFC, сообщает корреспондент Legalbet.kz. Ранее стало известно о возможном переходе казахстанца в UFC.

"Каковы мои шансы стать следующим казахстанским бойцом в UFC? Не знаю. Все по воле Аллаха. На данный момент тренируемся так же - в день по два раза пашем. Ну, это, считай, наша работа - каждый день развивать себя с разных сторон.

Мои шансы? Менеджеры сказали: "Дай время: месяц, 20 дней примерно, и мы постараемся тебя подписать в UFC". Но стопроцентно никто не гарантирует - процентов на 90. Что еще могу сказать? Пашем, работаем, тренируемся", - рассказал Алмабаев.

Из 17 профессиональных боев Асу выиграл 16 и только в одном потерпел поражение. Также следует отметить, что на его счету четыре поединка в промоушене Brave FC, и все четыре боя он выиграл.

Добавим, что на данный момент Алмабаев находится на сборах в США, где помогает Шавкату Рахмонову в подготовке к бою с Джеффом Нилом.