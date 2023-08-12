Артем Резников предсказал участника чемпионского боя UFC из Казахстана

Казахстанский боец ММА Артем Резников оценил перспективы Асу Алмабаева, недавно дебютировавшего в UFC с досрочной победы над Оде Осборном из Ямайки, передает корреспондент Vesti.kz.

Дебютный бой в UFC Алмабаев провел 6 августа в рамках турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США) и победил соперника сабмишеном во втором раунде.

"У Асу Алмабаева, на мой взгляд, большие шансы в 57 килограмм. Он может достичь именно больших результатов. В том, что дойдет до пояса, у меня почему-то нет сомнений. Потому что он молод, полон сил, а 57 – весовая категория такая… Не слишком насыщенная, я думаю. Хотя есть хорошие ребята. Будем болеть и за Азата и Максума, смотреть за их боями.

Не думаю, что после дебютных побед наших бойцов в UFC позиции Казахстана в промоушене укрепятся заметно, но по тому, как идет Шавкат – они уже давно укреплены, потому что он зашел уже в топ-10. Вот если Асу, Азат и еще кто-нибудь из наших бойцов зайдет в топ-10, тогда позиции казахстанского ММА укрепятся сильно", - отметил Резников.

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