Артем Резников назвал победителя боя Чимаев - Усман

Боец MMA из Казахстана Артем Резников в интервью "Матч ТВ" заявил, что не видит расклад, при котором нигериец Камару Усман, может одержать победу над бойцом чеченского происхождения, представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым, сообщают Vesti.kz.

Этот поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Для Чимаева это будет его второй бой в среднем весе UFC (до 83,9 килограмма), после того как он выступал в полусреднем и промежуточном весе. Его соперник также перешел в эту весовую категорию из полусреднего веса, где Усман ранее был чемпионом UFC.

"Усман вышел на замену в другой для себя весовой категории. Намного сложнее было бы для Хамзата, если бы они дрались в категории до 77 килограммов. Там у Камару были бы еще шансы. А тут другая весовая категория, на замену. А тут не вижу никак победу Усмана. Думаю, если Хамзат победит, он станет следующим претендентом на титул. Насколько мне известно, Усману предложили в случае победы бой за пояс. Значит должны предложить и Чимаеву", - сказал Резников.

Усман вышел на замену примерно за десять дней до боя вместо травмированного Паоло Косты.

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