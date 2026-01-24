Арман Царукян раскритиковал титульный бой в UFC

Боец легкого веса Арман Царукян выразил недовольство решением UFC не предоставить ему чемпионский бой на предстоящем турнире в Лас‑Вегасе, сообщают Vesti.kz.

В настоящее время титул чемпиона UFC в легком весе принадлежит испанцу Илии Топурии, который взял паузу по семейным причинам. Вместо этого американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт в ночь с 24 на 25 января по казахстанскому времени в Лас‑Вегасе проведут поединок за временный чемпионский пояс.

— Я надеюсь, что Гэтжи победит, потому что Пэдди мне не нравится. Но если бы я дрался с Пэдди, это был бы грандиозный бой. Гэтжи не так интересен — он с трудом победил Физиева, а ему дают титульный бой. Если победит Пимблетт, я хочу с ним сразиться. Я легко его одолею. Для меня это какая‑то шутка, что эти парни дерутся за пояс, в то время как я занимаю первое место в рейтинге, но не получаю чемпионского боя, — цитирует Царукяна Low Kick MMA.

За последние два месяца Царукян успел провести три схватки по грэпплингу, поддерживая форму в ожидании своего следующего большого боя.

