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Американский боец UFC уличил Махачева и Хабиба в трусости

Американский боец UFC уличил Махачева и Хабиба в трусости
©UFC

Топовый боец полусреднего дивизиона UFC американец Колби Ковингтон (17-3) отреагировал на желание чемпиона легкой весовой категории россиянина Ислама Махачева (24-1) подняться в весе. По его словам, у дагестанского файтера присутствует страх, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

"Мы уже разоблачили одну фальшивку из легкого веса - это Дастин Порье. Тоже заикался, что поднимется в полусредний дивизион, а когда пришло время подписать контракт, он испугался. С Исламом то же самое. Пусть сохраняет этот настрой и ведет себя так, будто хочет в полусредний вес. Я отправлю его к маленькому папочке Хабибу. Может, уговорит его вернуться, хотя и он ни черта не сможет", - сказал бывший претендент на пояс полусреднего веса в интервью Submission Radio.

Отметим, что 35-летний Ковингтон занимает третью строчку в рейтинге претендентов полусреднего веса. Он является одним из потенциальных соперников казахстанца Шавката Рахмонова (17-0), занимающего шестую строчку в этом же рейтинге.

Что касается 31-летнего Махачева, то он является чемпионом легкого веса с прошлого года и уже успел провести одну успешную защиту пояса. 34-летний Хабиб Нурмагомедов, близкий друг Ислама и бывший чемпион легкого веса UFC, завершил карьеру в конце 2020-го.

Ранее Махачев бросал вызов действующему чемпиону полусреднего веса UFC англичанину Леону Эдвардсу (21-3-0-1). Однако, по последней информации, соперником Эдвардса станет именно Ковингтон. Сам же Махачев в октябре проведет реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой (34-9-0-1). 

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Метки:
MMA UFC Махачев Ислам Рахмонов Шавкат Казахстан Нурмагомедов Хабиб Оливейра Чарльз Оливейра-Махачев Россия Дагестан США

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