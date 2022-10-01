Американский боец снова надел казахский головной убор перед поединком в UFC

Американский боец смешанных единоборств Брендан Аллен снова вышел на взвешивание и дуэль взглядов в казахском головном уборе тымақ, который ему подарил казахстанский файтер Шавкат Рахмонов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прошлом бою Аллен также вышел в тымақе и победил решением австралийца Джейкоба Малкуна. А 2 октября он встретится в октагоне с поляком Кшиштофом Йотко на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США).

Бой пройдет в предварительном карде, тогда как в главном событии турнира сойдутся американка Маккензи Дерн и китаянка Янь Сяонань.

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