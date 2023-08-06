Американский боец исказил имя Рахмонова и назвал условия для боя с ним

Американский боец UFC Кевин Холланд, выразил готовность провести поединок против непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Изначально Рахмонов планировал сразиться с американцем Келвином Гастелумом 16 сентября, однако этот бой был отменен из-за травмы, полученной последним.

"Есть парень, Кавак, Шавак, не знаю, как правильно произнести его имя. Он настоящий зверь, не знает поражений, и я с радостью выйду на замену и подерусь с ним. Все, что мне нужно - мой обычный гонорар и грузовик с тако. Это 16 сентября, День независимости Мексики, так что пусть платят мне обычный гонорар, подгоняют грузовик с тако, и я в деле", - заявил Холланд в интервью The Schmo.