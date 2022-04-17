Американец из дивизиона Рахмонова выиграл главный бой UFC Vegas 51

Американский боец Беллал Мухаммад стал победителем главного боя на UFC Vegas 51, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в полусреднем весе с бразильцем Висенте Луке, который состоялся в Лас-Вегасе завершился в пользу американца единогласным решением судей (49:46, 49:46, 49:47).

Для Мухаммада это третья подряд в UFC. Всего в MMA он выиграл 21 бой и проиграл три поединка. У Луке это восьмое поражение в смешанных единоборствах при 21-й победе. Бразилец прервал четырехматчевую серию из побед.

Сейчас Мухаммад занимает шестое место в рейтинге полусреднего веса в UFC. Его соперник располагается на пятой позиции.

Напомним, что со-главный бой турнира между россиянином Гаджи Омаргаджиевым и Кайо Борральо завершился скандальной победой бразильца.

Отметим, что в этом дивизионе представлен казахстанец Шавкат Рахмонов.

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