Алмабаеву назвали главное условия попадания в топ-15 рейтинга UFC

Британский журналист Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz уверенную победу казахстанского бойца UFC Асу Алмабаева (19-2) над американцем Си Джеем Вергарой (12-5-1).

На турнире UFC 299 в Майами (Флорида, США) в поединке в лимите наилегчайшего веса Алмабаев выиграл единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:27).

"Очень качественный боец. Он добился уверенного превосходства. Казахстанец был лучше во всех аспектах, и в стойке, и в борьбе. В топ-15 он не попадет, слишком рано. Тем не менее, уже следующая победа позволит ему войти в рейтинг дивизиона. Он выглядит очень интересно. За ним стоит следить", - отметил Смит.

Теперь на счету 30-летнего казахстанца две победы в двух боях под эгидой UFC. Он дебютировал в промоушене в августе прошлого года, когда финишировал Ода Осборна (12-6-0-1) удушающим приемом.

Теперь Асу идет на серии из 15 побед кряду. После этого успеха ему предложили американца ДаМона Блэкшира (14-6-1) по прозвищу Монстр.

Отметим, что в итоге казахстанец не вошел в топ-15 обновленного рейтинга своего дивизиона. Чемпионом UFC в этом весе является бразилец Алешандре Пантожа.