Алмабаеву нашли замену на главный бой с двукратным чемпионом UFC

Стало известно, кто заменит казахстанского бойца наилегчайшего веса Асу Алмабаева (23-3) в поединке против мексиканца Брэндона Морено (23-9-2) на турнире UFC, который состоится 28 февраля в Мехико (Мексика), передают Vesti.kz.

По информации источника, травмированного Алмабаева заменит британец Лонир Кавана (9-1), который изначально должен был драться против бразильца Бруно Силвы (15-7-2) 14 марта.

With Asu Almabayev out, Lone'er Kavanagh steps in on short notice to face former UFC flyweight champion Brandon Moreno on February 28, at #UFCMexico, sources told me.



Kavanagh was already scheduled to face Bruno Silva at the APEX on March 14. pic.twitter.com/fyD7AtjqHb — Al Zullino (@phre) February 3, 2026

Напомним, бой Алмабаева и Морено должен был возглавить турнир UFC в Мехико, однако впоследствии появилась информация о том, что казахстанец снялся с поединка.

По словам Алмабаева, он получил травму руки за два дня до вылета:

"То, что произошло, произошло. Сколько бы я ни пытался что-то изменить — ситуацию уже не изменить. У меня ещё пять боёв, контракт продлён, впереди много интересных схваток," — написал Алмабаев в соцсетях.

Напомним, что Брэндон Морено является бывшим двукратным чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

