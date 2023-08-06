Алмабаев ярко высказался о дебюте в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев дал комментарий сразу после дебютного поединка в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках турнира UFC в Нэшвилле Алмабаев одержал досрочную победу над Оде Осборном.

"Эй, UFC, я - новая звезда, я новая звезда этого дивизиона - Зульфикар! Алга, Казахстан! Говорил, что стану чемпионом в 2025 году? Если я так сказал, значит, так и будет. Привет моей семье, моим друзьям!", - заявил казахстанский боец.

Этот успех позволил Алмабаеву продлить свою победную серию в ММА, которая теперь составляет четырнадцать боев. В последний раз казахстанец проигрывал в 2017 году.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ