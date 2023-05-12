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Новости спорта MMA UFC

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9 досрочных побед за 1,5 года и бонусы в UFC. Чем готов удивить новый соперник казахстанца Исмагулова

9 досрочных побед за 1,5 года и бонусы в UFC. Чем готов удивить новый соперник казахстанца Исмагулова
©UFC

Казахстанский боец легкого веса UFC Дамир Исмагулов (24-2) уже через полтора месяца встретится с другим рейтинговым представителем своего дивизиона американцем Грантом Доусоном (19-1-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом сопернике 32-летнего казаха.

Противостояние Исмагулова, занимающего 12-ю позицию в рейтинге легкого веса UFC, и 29-летнего Доусона, замыкающего топ-15, запланировано на турнире, который пройдет в ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (Невада, США). Для казахстанца это будет последний поединок по истекающему контракту с UFC. 

Дамир очень хотел закрыть последнее поражение, которое ему нанес Арман Царукян в конце 2022 года. И казахстанец горел желанием встретиться именно со своим обидчиком, однако у самого Царукяна таких планов не было. У российского файтера сорвался поединок с Ренато Мойкано, но затем он получил бой с Жоакимом Силвой. Интересно, что второго в рейтинге вообще нет, но Арман решил драться именно с ним, а не проводить реванш с заинтересованным в этом Исмагуловым.

Получив бой с Доусоном, Исмагулов сделал серьезное заявление: "Очередной вызов. Все или ничего, как говорится у нас - долги нужно возвращать. Бьюсь за свою будущее. Шанс доказать, что я могу сделать с борцами, когда готов на 100 процентов! Вперед!". 

Понятно, что здесь отсылка к последнему бою, когда Исмагулов проиграл решением Царукяну, и во многом такой результат получился из-за превосходства Армана в борьбе. При этом Дамир заявлял, что выходил в клетку далеко не в оптимальном состоянии из-за проблем со здоровьем. 

Доусон - это как раз-таки базовый борец, который занимался этим видом спорта со школьных лет. На счету будущего бойца UFC было 40 побед и восемь поражений в схватках между учениками старшей школы. Со временем Грант перешел в смешанные единоборства.

По любителям он одержал восемь побед, после чего решил попробовать себя и в профессионалах. За первые полтора года в профи-ММА он одержал девять досрочных побед в девяти противостояниях. А вот в десятом по счету поединке случилось первое и пока единственное поражение - Доусон проиграл техническим нокаутом в первом же раунде на одном из региональных американских турниров.

После этого Грант добыл еще две досрочные победы, чем обеспечил себе попадание на Претендентскую серию Даны Уайта. На глазах у президента UFC боец проявил себя здорово, задушив оппонента во втором раунде. Так Доусон получил контракт с лучшей лигой мира.

В UFC он выступает уже больше четырех лет, и к текущему моменту у него семь побед и одна ничья в промоушене. Он стал первым бойцом, которому удалось заставить сдаться Майкла Тризано и Джареда Гордона, а в последнем поединке он нанес первое поражение в карьере Марка Мадсена - призера Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе.

В UFC лишь американец Рики Гленн сумел избежать поражения по итогам поединка с Грантом. Их противостояние, состоявшееся в октябре 2021-го, завершилось ничьей решением большинства судей. Всего на счету Доусона 19 побед, 13 из которых сабмишеном, четыре - нокаутом, а еще две - решением. 

За свою карьеру Доусон выступал в полулегком и легком весе. Трижды за карьеру американский файтер проваливал взвешивание, и дважды это произошло в UFC. В итоге ему приходилось 30 процентов своего гонорара выплачивать сопернику. 

Кроме того, Грант дважды получал бонусы в UFC за лучшее выступление вечера. Это случалось по итогам боев с Тризано и Леонардо Сантосом. По итогам обоих поединков он получил по 50 тысяч долларов дополнительно.

Интересно, что с прошлого года Доусон тренируется в зале American Top Team (АТТ). Там же перед поединками в США приводил себя в форму и Исмагулов. Под анонсом поединка в Instagram Дамира известный российский файтер Александр Шаблий заметил: "Они решили тебе бои сделать со всеми спарринг партнерами", а казахстанец на это ответил: "Ничего личного, это бизнес". Выходит, что бойцы знают друг друга не понаслышке, а Доусон еще и подписан на своего соперника все в том же Instagram. 

Сам Грант заявил, что высоко оценивает Дамира, но надеется показать то, насколько он стал лучше после присоединения к ATT. Также боец написал, что "готов к войне". 

Напомним, что на счету Исмагулова пять побед и одно поражение за все время в UFC. Он является бывшим чемпионом М-1 Global в легком весе. 

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Казахстан США Лас-Вегас

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