31 победа и 0 поражений на двоих! В UFC анонсировали огненный поединок с бойцом казахстанской команды

Непобежденный полулегковес UFC Мовсар Евлоев (16-0), представляющий казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team, свой следующий бой проведет 6 ноября против другого небитого проспекта - Брайса Митчелла (15-0). Поединок был добавлен в кард ивента, сообщает журналистка Фара Ханун.

Это будет сверхинтересный бой между девятым номером рейтинга полулегкого дивизиона Митчеллом и десятым номером Евлоевым. На двоих их рекорд составляет 31-0. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом противостоянии подробнее.

На счету 28-летнего Мовсара шесть побед в промоушене, и все - решением. Он выступает в UFC с апреля 2019 года. Последнее выступление было в июне этого года, когда ингушский файтер одержал победу над американцем(15-6).

Что касается 27-летнего Митчелла, то он под эгидой UFC впервые выступил в 2018 году в рамках шоу The Ultimate Fighter. Сейчас на счету американца также шесть побед в промоушене, пять - решением, одно - сабмишеном. В марте он оказался сильнее Эдсона Барбозы (22-11) единогласным решением.

Митчелл считается сильным джитсером, ведь девять из 15 побед в профессиональной карьере он одержал приемами. Его не зря называют восходящей звездой UFC, ведь специально под него промоушен даже ввел эксклюзивную экипировку - камуфляжные шорты, в которых дерется Брайс.

Для обоих это очень интересный бой, ведь они встретятся с такими же непобежденными и доминирующими соперниками, как они сами. Единственное, жаль, что кто-то из них потеряет идеальный рекорд, и этот бой проводится уже сейчас, когда они только вошли в десятку сильнейших бойцов своего веса.

Отметим, что место проведения поединка пока неизвестно.

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