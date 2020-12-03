Огромный разрыв. Стал известен фаворит в бою Морозова против брата Хабиба

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До супертурнира UFC 257, который объединит в себе бои Конора МакГрегора и Дастина Порье, Умара Нурмагомедова и Сергея Морозова, Жалгаса Жумагулова и Амира Альбази, осталось чуть больше полутора месяцев. Корреспондент Vesti.kz изучил котировки американских букмекеров на поединок между двюродным братом Хабиба Нурмагомедова - Умаром (12-0) - и представителем команды Arlan MMA Pro Team - Морозовым (16-4).
Американцы по праву являются наиболее активными букмекерами в мире UFC. Это крупнейший промоушен в мире, базируется в США, да и большинство турниров стабильно проходят именно в этой стране. Не менее важен сей факт, что большинство файтеров лиги - американцы. Поэтому местные букмекеры предлагают куда более широкий выбор ставок и событий. На обычные исходы поединков работники заокеанских контор выкладывают котировки заранее. Поэтому уже за 50 с лишним дней местные любители ставок могут сделать выбор в пользу Нурмагомедова либо Морозова.
Очевидным фаворитом для одной из американских букмекерских контор является Умар, коэффициент на которого составляет -625 (либо 1,16, если "по-нашему"). Вероятность победы более опытного чемпиона лиги М-1 Global Морозова оценивается в коэффициент +474 (5,74).
Напомним, что UFC 257 пройдет 23 января 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). Ранее о поединке Умара и Сергея высказался Хабиб. Для обоих предстоящий бой станет дебютным в UFC.
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