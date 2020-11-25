Намечается жара? Хабиб вновь встретится с МакГрегором

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Чемпион легкого веса UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) может снова встретиться со своим экс-соперником Конором МакГрегором (22-4). Правда, случится это не в клетке октагона. Корреспондент Vesti.kz - о том, как это стало возможно.
Ирландская суперзвезда мира ММА МакГрегор проведет свой следующий бой 23 января в Абу-Даби. Соперником экс-чемпиона организации в двух весовых категориях будет американец Дастин Порье (26-6-0-1). Этот поединок возглавит турнир UFC 257. О слухах про организацию боя между Конором и Дастином стало известно еще несколько месяцев назад, но официально UFC анонсировал его лишь на этой неделе. Это будет реванш между 32-летним МакГрегором и 31-летним Порье. В сентябре 2014 года бойцы бились на UFC 178, а победу нокаутом в первой пятиминутке одержал Конор.
Ранее стало известно о том, что дебютный поединок казахстанского бойца Сергея Морозова (16-4) пройдет также на UFC 257. Соперником 31-летнего бойца станет другой дебютант - россиянин Умар Нурмагомедов (12-0), являющийся двоюродным младшим братом Хабиба. Это вторая попытка организовать бой между Сергеем и Умаром. Ранее данный поединок планировался на UFC 254 в октябре, но из-за болезни дагестанскому бойцу пришлось сняться с боя, а замену ему так и не нашли.
Учитывая сей факт, что Умар будет драться на этом турнире, а вдобавок не стоит забывать, что все-таки это дебют, да и пройдет он не на другом конце света (относительно Дагестана), можно с уверенностью сказать, что Хабиб должен будет присутствовать на этом событии. Это значит, что встреча "Орла" и Конора, которых можно назвать одними из самых принципиальных соперников в истории спорта, будет практически неизбежной. Поэтому предтурнирная неделя будет не менее любопытной, нежели сам день боя.
Отметим, что после октябрьской защиты пояса Хабиб объявил о завершении карьеры. Однако президент UFC Дэйна Уайт не спешит прощаться с непобежденным чемпионом и все еще верит, что Нурмагомедов вернется в клетку ради 30-й победы.
Бой между Хабибом и Конором прошел в октябре 2018 года. В четвертом раунде чемпионского боя россиянин заставил МакГрегора сдаться после успешного проведения болевого приема на челюсть. После боя случилась грандиозная драка с участием команд обоих бойцов. Прошло уже больше двух лет, но бойцы все прекрасно помнят. Хабиб уже не раз говорил, что не намерен пожимать ирландцу руку в случае встречи.