"Нужно говорить "Я убью всех, порву". Казахстанский боец Резников - о хайпе Чимаева и Рахмонове

Казахстанский легковес Артем Резников
(22-6) высказался по поводу хайпа в ММА, а также сравнил соотечественника Шавката Рахмонова
(13-0) с топовым полусредневесом UFC чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым
(9-0), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
На этой неделе в социальных сетях разгорелись споры и обсуждения по поводу присвоения Чимаеву, выступающему за Швецию, места в топ-15 лучших полусредневесов UFC. Не прошел мимо этого и боец лиги АСА Артем Резников.
"К сожалению, чтобы стать самым хайповым - необязательно всех побеждать. Нужно просто много говорить, что "я убью всех, порву, мне нет равных", что как раз таки делает Чимаев. Но у наших ребят другой менталитет. Мое мнение: Шавкат лучше Чимаева, но он скромный, из-за этого Чимаев намного хайповее", - написал боец в комментариях под публикацией в Instagram-аккаунте mma_f1ghters_kz
.
Ранее один из шотландских журналистов поставил
достижения Рахмонова в UFC выше трех побед Чимаева.
Отметим, что свой последний бой Резников провел в сентябре этого года на АСА 111, победив
раздельным решением судей россиянина Юсуфа Раисова (16-2).
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