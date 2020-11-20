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Чемпион в весе Жумагулова, русский из Гонконга и две сестры. Почему вы должны посмотреть UFC 255

Турнир с двумя титульными боями пройдет уже послезавтра.

Чемпион в весе Жумагулова, русский из Гонконга и две сестры. Почему вы должны посмотреть UFC 255
Валентина Шевченко. Фото: mmafighting©️
Новости спорта Смешанные UFC
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В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится номерной турнир UFC 255. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему стоит посмотреть это событие. 

Русский из Гонконга


На этом турнире дебютирует в промоушене 31-летний Саша Палатников (5-2) из Гонконга. Это первый боец в истории UFC, который будет представлять Гонконг. Палатников имеет русские корни, его отец - из Красноярска. Мама же у бойца из Шотландии.

За свою жизнь Саша успел пожить в Гонконге, Австралии, России, США и Канаде. Причем в Австралии будущий боец ММА был профессиональным регбистом. Затем Палатников продолжил свою карьеру в регби уже в России. Также за плечами у Саши опыт выступлений в любительском боксе, а сам бокс является основной бойцовской базой Палатникова.

В прошлом году он проходил сборы в Украине, где его тренировали наставники местных звезд - Александра Усика и Василия Ломаченко. Несмотря на русское имя и национальность отца, Саша не очень хорошо владеет русским языком, но частично его понимает. Сам боец чувствует в себе русскую душу, болеет на крупных спортивных событиях за Россию, а любимым файтером называет Федора Емельяненко.

И все это при том, что у Палатникова есть желание выступить на Олимпиаде под флагом Гонконга. В 2012 году Саша был чемпионом страны по боксу среди тяжеловесов и, в принципе, имел шансы на участием в Играх. Но ему отказали по той простой причине, что у него нет китайских корней.

В предстоящем турнире Палатников будет драться с непобежденным американцем Луи Коше (7-0), который пробился в UFC после участия на DWCS (претендентская серия Даны Уайта). Стоит отметить, что в ММА Палатников дерется в полусреднем весе (77 килограммов), хотя во времена выступлений в регби и боксе его масса составляла более 105 килограммов.

Бой русского из Гонконга и небитого Коше пройдет в самом начале UFC 255. Поединок стоит в очереди первым и запланирован на 05:30 утра воскресенья по времени Нур-Султана.

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе выйдет в клетку за несколько дней до 39-летия

Бразильский боец Маурисио Руа (27-11-1) в октябре 2009 года провел первый титульный бой в своей карьере в UFC. Но первый блин - комом. По итогам пяти раундов Руа проиграл действующему чемпиону и своему соотечественнику Лиото Мачиде.

Спустя полгода Руа и Мачида встретились в клетке вновь, тогда в первом раунде Маурисио отправил соперника в нокаут и стал чемпионом лиги в полутяжелом весе. Но радоваться этому статусу Маурисио было суждено не больше десяти месяцев.

Не прошло и года, как Руа вышел в клетку в рамках первой защиты своего пояса, а драться ему предстояло с 23-летним Джоном Джонсом (26-1-0-1). Будущая легенда Джонс смог победить техническим нокаутом в третьем раунде. С тех пор Джонс этот пояс никому не уступал, за исключением тех случаев, когда сам оставлял титул вакантным. 



На этих выходных ветеран будет открывать главный кард турнира боем с шотландцем Полом Крэйгом (13-4-1). Это будет бой-реванш между "Сегуном" и Крэйгом. Ровно год назад они также пересекались в клетке, но тот поединок завершился вничью. Теперь у жестких парней будет 15 минут, чтобы решить все нерешенные ранее вопросы. Начало боя запланировано на 09:00.

Кто купил место в углу Майка Перри?

Чуть больше месяца назад полусредневес Майк Перри (14-6), который не всегда отмечается примерным поведением, заявил, что даст возможность оказаться в своем углу любому, кто заплатит больше денег.

Летом этого года Перри прославился, в жесткой форме обесценив советы тренеров и угловых по ходу боя. Майк заявил, что эти подсказки бессмысленны и ему нужен просто человек, который будет подносить бутылку воды в перерывах между раундами. Поэтому в июне, когда Перри дрался с Микки Галлом (6-3), в углу была лишь его девушка Латори Гонсалес.

К предстоящему бою Перри вовсе давал объявление, что вместе с Гонсалес оказаться в его углу может любой, а загвоздка вся в деньгах. 



Была ли это шутка или кто-то действительно купил "легальный билет" на закрытый турнир? Ответ мы узнаем в третьем бою главного карда, в котором Майк сразится с Тимом Минсом (30-12-1-1). Начало боя запланировано на 10:00.

Впервые две сестры на одном турнире

Ранее в истории UFC не раз проходили турниры, в которых дрались родные братья. К примеру, это уже случалось с братьями Петтисами, Лоузонами и Ногейра. Теперь же такое впервые произойдет и в женской части UFC.

Чемпионка наилегчайшего веса из Кыргызстана Валентина Шевченко (19-3) будет проводить четвертую защиту пояса, а ее сестра Антонина Шевченко (8-2) проведет поединок в предварительном карде. 

Соперницей Антонины будет Ариан Липски (13-5), их бой пройдет ориентировочно в 07:30. Валентина померится силами с Дженнифер Майей (18-6-1) в со-главном бою вечера, который запланирован на 10:30 по времени Нур-Султана. 

Чемпионский бой в весе Жумагулова

В наилегчайшем весе, в котором выступает казахстанец Жалгас Жумагулов, также пройдет титульный поединок. Действующий чемпион Дейвесон Фигейредо (19-1) сразится с Алексом Пересом (24-5), идущим на четвертом месте в рейтинге претендентов. Этот поединок пройдет после боя Шевченко и Майи. Примерное время начала боя - 11:15 по столице.

Напомним, что через неделю состоится турнир UFC Fight Night 184, в котором должен принять участие Жумагулов.

 

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Метки:
MMA UFC Жумагулов Жалгас Усик Александр Ломаченко Василий Казахстан Актобе

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