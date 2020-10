Конор МакГрегор объявил о своем возвращении в легкий дивизион

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор объявил о возвращении в легкую весовую категорию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эпатажный ирландец не пояснил, в каком промоушене будет выступать, но уже сдал нужные тесты.

"Только что вернулся из лаборатории McGregor FAST. Полное сканирование тела завершено, и пришли результаты - легкий дивизион на подходе", - написал Конор в своем твиттере.

Fresh out of the McGregor FAST Laboratory today. Full body composition scan complete and the results came back =

Lightweight Division incoming pic.twitter.com/4CiZOFkL2H — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 30, 2020

Напомним, в июне МакГрегор заявил, что завершает карьеру бойца. А потом в сентябре объявил и бое по правилам бокса с Мэнни Пакьяо, а также о реванше с бойцом UFC Дастином Порье.

