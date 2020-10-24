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Пояс Хабиба может достаться Конору? В UFC сделали заявление

Там прокомментировали решение россиянина завершить карьеру.

Пояс Хабиба может достаться Конору? В UFC сделали заявление
Фото: nyt.com©
Новости спорта Смешанные UFC
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Глава UFC Дана Уайт пока не знает, кто будет претендовать на титул чемпиона в легком весе, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Об этом он заявил на пресс-конференции после турнира UFC 254 в Абу-Даби, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, после победы над Гэтжи, не уходя из клетки, россиянин заявил, что это был его последний поединок.

- Дадим ему время прийти в себя после всего, что ему пришлось пройти с потерей отца, - сказал Уайт.

- Многие уходят из UFC. Верите ли вы Хабибу?

- Да, верю. 

- Необходим чемпион в легкой весовой категории. Может ли это быть бой МакГрегора и Порье?

- Пока не спрашивайте меня о будущем. Я нахожусь тут на острове пять недель и все, что пока хочу, это оказаться дома.

Хабиб "задушил" Гэтжи во втором раунде, а потом заявил, что завершает карьеру, так как хочет больше внимания уделять матери после смерти отца.

Полное видео последнего боя в карьере Хабиба

 

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб МакГрегор Конор UFC

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