Хабибу пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес перед боем с Гэтжи в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи показали одинаковый вес перед боем, сообщают Vesti.kz.
Их поединок станет главным на турнире UFC 254, который состоится завтра, 24 октября, на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).
Оба спортсмена показали на весах по 70,3 килограмма. При этом Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес.
Напомним, основной кард начнется в 23:30 по времени Нур-Султана. С полным расписанием времени можно ознакомиться здесь. В рамках шоу состоится дебют в UFC казахстанца Шавката Рахмонова.
Соперник Шавката Рахмонова по дебютному бою в UFC не уложился в лимит весовой категории
The undefeated king is back to defend the throne!
@TeamKhabib makes championship weigh for #UFC254
[ #UFC254 - LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/95w3LJm9b3 ] pic.twitter.com/Xf7u1Amqc6
The undefeated king is back to defend the throne!
Not happy until he has the undisputed strap
@Justin_Gaethje hits the scales at 155!
[ #UFC254 - Oct 24 - Main Card at 2pmET ] pic.twitter.com/YFpxV8ANCf
Not happy until he has the undisputed strap
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