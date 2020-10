Хабибу пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес перед боем с Гэтжи в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи показали одинаковый вес перед боем, сообщают Vesti.kz.

Их поединок станет главным на турнире UFC 254, который состоится завтра, 24 октября, на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).

Оба спортсмена показали на весах по 70,3 килограмма. При этом Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес.

Напомним, основной кард начнется в 23:30 по времени Нур-Султана. С полным расписанием времени можно ознакомиться здесь. В рамках шоу состоится дебют в UFC казахстанца Шавката Рахмонова.

Соперник Шавката Рахмонова по дебютному бою в UFC не уложился в лимит весовой категории

The undefeated king is back to defend the throne!



@TeamKhabib makes championship weigh for #UFC254



[ #UFC254 - LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/95w3LJm9b3 ] pic.twitter.com/Xf7u1Amqc6 — UFC (@ufc) October 23, 2020