Соперник Шавката Рахмонова по дебютному бою в UFC не уложился в лимит весовой категории

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Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов и бразилец Алекс Оливейра прошли процедуру взвешивания перед своим боем на турнире UFC 254, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок пройдет в прелиме турнира, главным поединком которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Бой между Рахмоновым и Оливейрой должен пройти в полусреднем весе до 170 фунтов (77 килограммов).
На процедуре взвешивания Рахмонов уложился в положенный вес 171 фунт (77,5 килограмма), а вот бразилец превысил допустимую норму, показав на весах 173 фунта (78,5 килограмма).
Теперь бразилец отдаст часть своего гонорара за бой Рахмонову. Также прошел взвешивание и еще один казахстанец Сергей Морозов. Его бой с братом Хабиба Умаром Нурмагомедовым сорвался из-за болезни российского бойца. Теперь Морозов будет запасным.
Сам турнир UFC 254 пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби. С расписанием боев можно ознакомиться тут.
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