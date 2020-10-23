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Соперник Шавката Рахмонова по дебютному бою в UFC не уложился в лимит весовой категории

Бойцы выйдут в октагон 24 октября.

Соперник Шавката Рахмонова по дебютному бою в UFC не уложился в лимит весовой категории
Шавкат Рахмонов. Фото: Total.kz ©
Новости спорта Смешанные UFC
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Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов и бразилец Алекс Оливейра прошли процедуру взвешивания перед своим боем на турнире UFC 254, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок пройдет в прелиме турнира, главным поединком которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Бой между Рахмоновым и Оливейрой должен пройти в полусреднем весе до 170 фунтов (77 килограммов).


На процедуре взвешивания Рахмонов уложился в положенный вес 171 фунт (77,5 килограмма), а вот бразилец превысил допустимую норму, показав на весах 173 фунта (78,5 килограмма).

Теперь бразилец отдаст часть своего гонорара за бой Рахмонову. Также прошел взвешивание и еще один казахстанец Сергей Морозов. Его бой с братом Хабиба Умаром Нурмагомедовым сорвался из-за болезни российского бойца. Теперь Морозов будет запасным.

Сам турнир UFC 254 пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби. С расписанием боев можно ознакомиться тут.
 

 

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC Морозов Сергей Нурмагомедов Хабиб

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