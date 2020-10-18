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Казахстанские бойцы сдали тесты на COVID-19 и вышли из карантина перед дебютом в UFC в ОАЭ

Они выступят в карде у Хабиба.

Казахстанские бойцы сдали тесты на COVID-19 и вышли из карантина перед дебютом в UFC в ОАЭ
Шавкат Рахмонов. Фото: instagram.com/shavkattrakhmonov94
Новости спорта Смешанные UFC
0

Казахстанские бойцы Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов успешно сдали тесты на COVID-19 и вышли из карантина, передают Vesti.kz. Бойцы прибыли в ОАЭ для участия в турнире UFC 254.

Для обоих спортсменов это будет дебют в мировом промоушене. Турнир пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби. 

Рахмонов будет драться против опытного бразильца Алекса Оливейры. Морозов же должен был драться с Умаром Нурмагомедовым - двоюродным братом Хабиба, но тот был госпитализирован и будет заменен.

"Наконец вышли из карантина. Вся банда в сборе", - написал Рахмонов в Instagram.

Что ждать на Бойцовском острове? Разбираем соперников казахстанцев Рахмонова и Морозова по дебюту в UFC

 

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Метки:
Рахмонов Шавкат Морозов Сергей UFC Коронавирус

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