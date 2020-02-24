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Что ждать на Бойцовском острове? Разбираем соперников казахстанцев Рахмонова и Морозова по дебюту в UFC

Они оба выступят в карде у Хабиба.

Что ждать на Бойцовском острове? Разбираем соперников казахстанцев Рахмонова и Морозова по дебюту в UFC
Новости спорта Смешанные UFC
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Меньше двух недель осталось до дебюта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Шавката Рахмонова (12-0) и Сергея Морозова (16-3). Корреспондент Vesti.kz проанализировал соперников казахстанских бойцов смешанного стиля и объяснил, что ждать зрителям от поединков на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).

24 октября в Эмиратах пройдет очередное масштабное событие в мире смешанных единоборств (ММА) - номерной турнир лучшей организации мира UFC 254, в главном бою которого сойдутся действующий чемпион легкого веса россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и претендент на пояс из США Джастин Гэтжи (22-2).

Но не менее интересным для казахстанского зрителя будет предварительный кард события, в котором свои первые бои под эгидой UFC проведут казахстанцы.

Соперником полусредневеса Рахмонова будет опытный бразильский боец Алекс Оливейра (20-8-1). 25-летний казахстанец подписал контракт с UFC еще в июле 2019 года, но с тех пор дебютировать в промоушне ему было не суждено.

Бои против поляка Бартоша Фабински, а затем и против бразильца Эдуардо Залески дос Сантоса срывались.

Долгожданный подарок в виде дебюта в лучшей лиге мира Шавкат получит 24 октября, на следующие сутки после своего 26-го дня рождения.

Получится ли Рахмонову преподнести себе, родным и всей стране дополнительный приз - зависит только от него. В ночь боя бойцу предстоит серьезное испытание в лице 32-летнего оппонента, у которого за плечами уже 18 боев в UFC.

База Оливейры - тайский бокс, которым он занимался с юных лет. В 22 года бразилец по прозвищу "Ковбой" перешел в ММА и не прогадал. Чуть более трех лет выступлений на малоизвестных бразильских турнирах позволили Алексу ворваться в UFC с рекордом 10-2-1.

В своем дебюте в марте 2015 года Алекс болевым приемом на руку уступил соотечественнику Гилберту Бернсу, который в настоящий момент является одним из главных претендентов на пояс в полусреднем весе.

Уже спустя 11 месяцев Оливейра проводил свой пятый бой в организации, это был поединок, столкнувший лицом к лицу сразу двух Ковбоев - Ковбоя Дональда Серроне и Ковбоя Алекса Оливейру. Впрочем, Алекс уступил уже на второй минуте первого же раунда, попавшись на треугольник.

В апреле 2018 года Оливейра одолел бывшего временного чемпиона UFC Карлоса Кондита, заставив того сдаться в середине второй пятиминутки. В декабре того же года у него началась черная серия, когда Оливейра в течение девяти месяцев проиграл три боя кряду - Гуннару Нельсону, Майку Перри и Николасу Дальби.

В тот момент, когда уже казалось, что дни бразильца в UFC сочтены, он вернулся и уже в текущем году выдал серию из двух побед, выиграв решением у Макса Гриффина и Петера Собботы.

Следует отметить, что бой с Собботой был проведен на Бойцовском острове 26 июля, так что обстановка на Острове Яс должна быть для Алекса привычной.

Рахмонов получил контракт с организацией после успешной защиты пояса в промоушне М-1 Global. В марте 2019 года он встретился с россиянином Данилой Приказой в бою за вакантный пояс чемпиона М-1 в полусреднем весе.

Завоевав титул, Шавкат не стал медлить и уже 28 июня на турнире в Нур-Султане успешно защитил пояс, нокаутировав бразильца Тиаго Варежао Ласередо.

Являясь непобежденным бойцом, Рахмонов ставит перед собой максимальные задачи в UFC. На момент подписания контракта с лигой, он являлся первым казахстанцем в истории организации.

В активе Рахмонова сейчас 12 побед в 12 боях, семь из которых он добыл нокаутами, а еще пять - сдачей соперников после проведения болевых.

Стопроцентная статистика досрочных завершений более чем убедительна, тем более, если учесть, что в UFC уже сверкают бывшие звезды М-1 Александр Волков, Мовсар Евлоев, Дамир Исмагулов и другие.

Но таких опытных соперников, как Оливейра, у Шавката еще не было. Базовый ударник, бразилец 11 своих побед из 20 добыл именно нокаутами, в пяти случаях он побеждал решением, а еще в четырех боях - сабмишнами.

При этом за свою многолетнюю карьеру, Алекс лишь раз бывал в нокауте, а случилось это в декабре 2017 года в поединке с Янси Медейросом. Четыре своих крайних поединка Оливейра заканчивал судейским решением - по две победы и поражений.

Несомненно, будет интересно понаблюдать, кому же удастся продлить свою серию - либо Шавкат победит досрочно в 13-й раз кряду, либо же данная тенденция будет прервана и Оливейра доведет дело до решения в пятый раз подряд.

Любителей боев ждет сверхинтересный поединок молодости против опыта, дерзости против сдержанности, казахстанской школы против бразильской. Будем надеяться, что Шавкат продлит свою победную серию и громко заявит о себе в дебюте.

Учитывая то, что Алекс Оливейра - далеко не ноунейм, можно сказать, что Рахмонову уже повезло с дебютом. Если победит, то удивит мир ММА, а если проиграет, то много объясняться не придется. Вдобавок отметим, что Шавкат Рахмонов трижды дрался с бразильскими бойцами, и во всех побеждал нокаутом.

Морозов объявил о подписании контракта с UFC относительно недавно, но эту новость казахстанские болельщики ждали уже очень давно. Любимец публики из Актобе в своем дебюте встретится с другим новичком UFC - Умаром Нурмагомедовым (12-0), двоюродным братом небезызвестного Хабиба.

Сейчас 31-летний Сергей идет на серии из пяти побед. Он также, как и Рахмонов, завоевал титул в лиге М-1 Global, защитил его, а затем подписал контракт с UFC.

28 июня 2019 года на турнире в Нур-Султане Морозов завоевал пояс чемпиона в легчайшем весе М-1, победив техническим нокаутом Михаила Осетрова, а уже спустя четыре месяца подтвердил свой чемпионский статус в бою-реванше с Джошем Реттингхаузом из США, которому проиграл за три года до этого.

В последний раз Морозов терпел поражение в феврале 2018 года, когда в бою за титул уступил нынешнему проспекту UFC из Ингушетии Мовсару Евлоеву.

24-летний Нурмагомедов также присоединился к UFC в статусе чемпиона, но не М-1, а GFC (Gorilla Fighting Championship). В активе Умара 12 побед в 12 поединках, половина из которых - судейским решением.

Пять поединков Умар закончил досрочно путем проведения болевых и удушающих приемов, а еще один нокаутом. Бойцовский стиль Нурмагомедова - тайский бокс и боевое самбо.

Специалисты и любители боевых единоборств уже давно подчеркивали, что Умар и Усман (младший брат Умара) являются куда более зрелищными и всесторонними бойцами по сравнению с их именитым двоюродным братом.

Умар Нурмагомедов может показать высокий уровень как в стойке, так и в борьбе. Но предпочтительнее Морозову было бы провести этот бой на ногах, так как школа легендарного Абдулманапа Нурмагомедова говорит все сама за себя.

Этот поединок, в отличие от боя Рахмонова и Оливейры, станет для бойцов более предопределяющим. Нужно учитывать, что и Сергей, и Умар являются дебютантами. Если широкой мировой публике этот бой фанатам ни о чем не говорит, кроме того, что один из бойцов - родственник Хабиба, то для любителей ММА из стран СНГ это очень интересный поединок.

Как одному, так и другому очень важно начать свой путь с победы, но на таком высоком уровне важнейшую роль могут сыграть даже мелочи. Надеемся на победу Сергея и с нетерпением ждем UFC 254, который состоится уже 24 октября.

Окончательный файткард турнира UFC еще не публиковал, но понятно то, что казахстанские бойцы выступят в предварительном карде. Немаловажен сей факт, что этот турнир, в отличие от предыдущих, будет ориентирован на европейского зрителя, а не американского, поэтому стартовые поединки начнутся в 20:00 по времени Нур-Султана, а главный кард будет открыт в полночь.

Помимо Хабиба и Гэтжи в главном карде UFC 254 планируются бои Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы, Александра Волкова и Уолта Харриса, бывшего чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера и Джареда Каннонье, а также поединок россиянина Ислама Махачева, соперник которого все еще не определен.

Избил 40 человек, сидел на наркотиках и пережил взрыв гранаты. Почему вас удивит история соперника Рахмонова по дебюту в UFC

Автор: Димаш Тулегенов

 

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Метки:
Рахмонов Шавкат Морозов Сергей UFC Нурмагомедов Хабиб

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