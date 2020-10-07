UFC нашел Рахмонову нового соперника на дебютный бой

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов
узнал своего соперника по дебютному бою в UFC. Изначально он должен был драться с бразильцем Элизеу Залески
, но он получил
травму. Его заменит другой бразилец Алекс Оливейра
по прозвищу "Ковбой", передает корреспондент Vesti.kz
.
32-летний Оливейра выступает в UFC с 2015 года. Он выиграл два крайних поединка судейскими решениями. В марте 2020 года бразилец оказался сильнее Макса Гриффина, а 26 июля он победил Петера Собботу.
В ММА бразилец провел 33 поединка. Одержал 22 победы и потерпел восемь поражений. Еще один бой завершился вничью, а два поединка признали несостоявшимися. Среди громких побед "Ковбоя" - досрочный выигрыш у бывшего временного чемпиона UFC Карлоса Кондиты.
Рахмонов и Оливейра встретятся на турнире UFC
24 октября, где в главном бою сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.
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