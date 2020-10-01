Рахмонов высказался о травме соперника и своем дебюте в UFC

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Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов (12-0) прокомментировал Vesti.kz травму бразильца Элизеу Залески Дос Сантоса (22-7), с которым планировал провести дебютный бой в UFC.
"Мой соперник получил травму, и теперь мне подыскивают другого оппонента. Даст Бог, все будет хорошо. Пока мне ничего не говорили, кто именно заменит травмированного соперника. Травмы мои залечены, я готовлюсь несмотря ни на что. Кого дадут, с тем и буду драться", - отметил он.
Поединок Рахмонова и Дос Сантоса должен был состояться 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254, главным событием которого станет бой действующего чемпиона промоушена в легком дивизионе россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.
При этом менеджер Рахмонова Саят Абдрахманов сообщил, что дебюту его подопечного ничего не угрожает, так как ему уже подыскивают нового оппонента.
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