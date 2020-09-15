Стали известны подробности домогательства МакГрегора к женщине во Франции

Ирландский боец ММА Конор МакГрегор
приставал к замужней женщине в одном из баров на острове Корсика (Франция). Бывший боец UFC
оголился перед девушкой, которая шла в туалет, сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на британский таблоид The Sun.
При этом, как отмечается, ирландец был в сопровождении телохранителей. 32-летний МакГрегор был пьян.
Ранее стало известно, что МакГрегор был задержан
французской полицией за домогательства. Обвинения в свой адрес ирландец отрицает. На Корсику он прилетел вместе со своей возлюбленной Ди Девлин.
МакГрегора допросила полиция, после чего отпустила. В то же время пока ничего не известно о возможном наказании спортсмена.
Конор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. 7 июня 2020 года он анонсировал свой уход из смешанных единоборств. Ранее ирландец дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.
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