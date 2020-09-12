Конора МакГрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландский боец Конор МакГрегор
арестован во Франции за акты эксгибиционизма, сообщает France.tv.
По информации источника, ирландец был задержан в одном из баров на острове Корсика. Подробности инцидента не сообщаются.
Как сообщает Франс Пресс со ссылкой на заявление прокуратуры, "10 сентября после подачи жалобы на действия, которые можно охарактеризовать как попытку сексуального нападения и эксгибиционизма, МакГрегор был доставлен в местную жандармерию".
По информации Daily Mail, МакГрегор отдыхает на Средиземном море вместе со своей невестой Ди Девлин. После допроса его отпустили. Представители бойца отвергают все обвинения.
В июне МакГрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. До этого он делал такое заявление в марте 2019 года, но затем вернулся и в январе 2020 года победил нокаутом американца Дональда Серроне. Всего в ММА 32-летний ирландец одержал 22 победы, потерпел четыре поражения.
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