"Ты готов к войне или как всегда дашь заднюю?". Жумагулов устроил перепалку с претендентом на титул UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов
(13-4), устроил перепалку в соцсетях с американцем Джоном Додсоном
(21-12).
Все началось с того, что несколько дней назад Жумагулов бросил вызов
Додсону, заявив о готовности провести бой в любой момент. Однако американец дал понять, что не заинтересован в этом поединке и посоветовал казахстанцу перестать бросать вызов с фейковых аккаунтов.
"Мне льстит, что ты хочешь провести свой дебютный бой в UFC против меня. Но мне нужен тот, кто уже провел в UFC несколько боев. Я не ищу какого-то нового парня, который создает кучу фейковых аккаунтов, чтобы бросить мне вызов", - написал Додсон в твиттере.
Ответ Жумагулова не заставил себя ждать:
"Джонни, у меня уже был дебют в UFC, и я готов выйти в октагон снова. У тебя, наверное, просто никогда не было такой поддержки болельщиков, как у меня, поэтому ты думаешь, что у меня фейковые аккаунты. У меня за спиной целая страна, так что уважай мое имя.
Я не какой-то неопытный новичок - ты можешь узнать об этом, если выйдешь в октагон вместе со мной. Если хочешь, давай устроим большое шоу, или ты дашь заднюю, как ты всегда делаешь в своих боях? Все мои бои - войны. Если ты готов к войне, давай сделаем это!" - ответил Жумагулов.
Отметим, что Жумагулов дебютировал в UFC в июне, когда проиграл спорным решением судей бразильскому бойцу Раулиану Пайве (20-3).
Додсон дважды претендовал на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, но оба раза проиграл своему соотечественнику Деметриусу Джонсону.
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