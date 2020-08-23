Казахстанский боец поделился ожиданиями от поединка с братом Хабиба Нурмагомедова на UFC

Казахстанец Сергей Морозов
поделился ожиданиями от дебюта в UFC
и отметил, что готов к любому сопернику.
Бой Морозова состоится
на UFC 254, в главном событии которого чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов
встретится с американцем Джастином Гэтжи
. Турнир примет
Бойцовский остров в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее сообщалось
, что соперником Морозова может стать россиянин Умар Нурмагомедов
- двоюродный брат Хабиба.
"Говорят, в октябре на турнире UFC 254 встретятся два дебютанта лиги - Нурмагомедов и Морозов. Во всяком случае я слышал об этом, - написал Морозов в Instagram. - Как бы там ни было я буду готов, кто бы ни вышел против меня в клетку.
Вы знаете мой путь в М-1, и думаю, фанаты помнят мои слова после того, как я завоевал пояс. Но это уже история. Теперь пришло время перевернуть страницу и начать новую главу.
Болельщики ждут от нас ярких побед, и мы приложим все усилия, чтобы это получилось. Я готов газовать! Каждый день мы пашем в зале, чтобы быть готовыми к любым преградам. Я и наша команда - когда мы вместе, мы - сила! Всем спасибо за поддержку, алга, Казахстан!"
В UFC Морозов перешел
в статусе чемпиона M-1 Global в легчайшем весе. Последний бой уроженец Актобе провел 19 октября в Нур-Султане, когда победил
решением американца Джоша Реттингхауса
.
31-летний Морозов дебютировал в ММА в 2008 году. На его счету 16 побед при четырех поражениях.
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