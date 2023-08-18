Видео разгромного поражения "Астаны" в Лиге Европы

Предлагаем вашему вниманию видеообзор крупного поражения "Астаны" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Как сообщают Vesti.kz, казахстанский клуб в Болгарии встречался с местным "Лудогорцем" и проиграл со счетом 1:5. Автором единственного гола стал Дембо Дарбо.

Напомним, что первая игра команд завершилась победой "Астаны" 2:1. "Лудогорец" по сумме двух игр пробился в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с амстердамским "Аяксом". "Астана" же отправилась в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с албанским "Партизани". Матчи этих стадий пройдут 24 и 31 августа.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ