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УЕФА наказал Жозе Моуринью за оскорбление судей

УЕФА наказал Жозе Моуринью за оскорбление судей
©instagram.com/officialasroma

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью получил четырехматчевую дисквалификацию от УЕФА за оскорбления судей после финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Моуринью выразил свое недовольство решениями бригады рефери, возглавляемой Энтони Тейлором, в результате поражения "Ромы" в решающем матче против "Севильи" (1:1, 1:4 по пенальти).

Португальский тренер агрессивно выразил свои претензии к судьям на парковке стадиона в Будапеште. Моуринью также попытался обратиться к президенту судейской комиссии УЕФА, Роберто Розетти, в надежде успокоить ситуацию.

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Метки:
Лига Европы УЕФА Моуринью Жозе

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