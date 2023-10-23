Участник еврокубков выдал худшую серию с момента создания футбола в стране

"Аякс" на выезде уступил "Утрехту" в рамках девятого тура чемпионата Нидерландов по футболу (Эредивизи), сообщают Vesti.kz.

Амстердамский клуб набрал пять очков в стартовых семи турах национального чемпионата и идет в зоне вылета (на предпоследнем, 17-м месте), а по ожидаемым очкам команда Мориса Стейна - худшая в лиге.

По информации Opta Sports, "Аякс" не побеждает в восьми матчах подряд во всех турнирах - их худшая серия с момента создания профессионального футбола в Нидерландах в 1954 году.

В группе B Лиги Европы "Аякс" идет на третьем месте, набрав два очка после двух туров. Следующую игру амстердамцы проведут в гостях с "Брайтоном" 26 октября. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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