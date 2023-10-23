Участник еврокубков выдал худшую серию с момента создания футбола в стране

"Аякс" на выезде уступил "Утрехту" в рамках девятого тура чемпионата Нидерландов по футболу (Эредивизи), сообщают Vesti.kz.
Амстердамский клуб набрал пять очков в стартовых семи турах национального чемпионата и идет в зоне вылета (на предпоследнем, 17-м месте), а по ожидаемым очкам команда Мориса Стейна - худшая в лиге.
По информации Opta Sports, "Аякс" не побеждает в восьми матчах подряд во всех турнирах - их худшая серия с момента создания профессионального футбола в Нидерландах в 1954 году.
В группе B Лиги Европы "Аякс" идет на третьем месте, набрав два очка после двух туров. Следующую игру амстердамцы проведут в гостях с "Брайтоном" 26 октября. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
Эксклюзивные спортивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, розыгрыши призов и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play.
Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!
|
26 октября
|ТСЦ Бачка Топола
|Фрайбург
|22:45
|Мольде
|Хэкен
|22:45
|Олимпиакос
|Вест Хэм Юнайтед
|22:45
|Марсель Олимпик
|АЕК Аф
|22:45
|Спарта П
|Глазго Рейнджерс
|22:45
|Арис Лм
|Бетис
|22:45
|Штурм
|Аталанта
|22:45
|Ракув
|Спортинг Л
|22:45
|
27 октября
|Ливерпуль
|Тулуза
|
01:00
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 27 октября 00:45
Казахстан, 27 октября 00:50
|Юнион Сент-Жилуаз
|ЛАСК Линц
|01:00
|Байер
|Карабах
|01:00
|Вильярреал
|Маккаби Х
|01:00
|Панатинаикос
|Ренн Стад
|01:00
|Брайтон энд Хов Альбион
|Аякс
|01:00
|Шериф
|Серветт
|01:00
|Рома
|Славия П
|01:00
|
9 ноября
|Славия П
|Рома
|23:45
|Тулуза
|Ливерпуль
|23:45
|ЛАСК Линц
|Юнион Сент-Жилуаз
|23:45
|Карабах
|Байер
|23:45
|Маккаби Х
|Вильярреал
|23:45
|Аякс
|Брайтон энд Хов Альбион
|23:45
|Ренн Стад
|Панатинаикос
|23:45
|Серветт
|Шериф
|23:45
|
10 ноября
|Фрайбург
|ТСЦ Бачка Топола
|02:00
|Хэкен
|Мольде
|02:00
|Вест Хэм Юнайтед
|Олимпиакос
|02:00
|АЕК Аф
|Марсель Олимпик
|02:00
|Глазго Рейнджерс
|Спарта П
|02:00
|Бетис
|Арис Лм
|02:00
|Аталанта
|Штурм
|02:00
|Спортинг Л
|Ракув
|02:00