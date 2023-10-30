Участник еврокубков упал на последнее место в своем чемпионате

"Аякс" на выезде крупно проиграл ПСВ (2:5) в рамках десятого тура чемпионата Нидерландов по футболу, сообщают Vesti.kz.
Амстердамский клуб не знает победы в последних десяти матчах, потерпев семь поражений при трех ничейных исходах. Это худшая серия в истории клуба.
"Аякс" после этой неудачи находится на последнем, 18-м месте в таблице Эредивизи, набрав пять очков в восьми матчах.
В Лиге Европы команда Хедвигеса Мадуро идет на последней строчке в квартете B, имея в активе два очка после трех туров. Следующую игру "Аякс" проведет на своем поле с "Брайтоном" 9 ноября.
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9 ноября
|Аякс
|Брайтон энд Хов Альбион
|23:45
|Тулуза
|Ливерпуль
|23:45
|ЛАСК Линц
|Юнион Сент-Жилуаз
|23:45
|Маккаби Х
|Вильярреал
|23:45
|Ренн Стад
|Панатинаикос
|23:45
|Серветт
|Шериф
|23:45
|Славия П
|Рома
|23:45
|Карабах
|Байер
|23:45
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10 ноября
|Фрайбург
|ТСЦ Бачка Топола
|02:00
|Вест Хэм Юнайтед
|Олимпиакос
|02:00
|АЕК Аф
|Марсель Олимпик
|02:00
|Глазго Рейнджерс
|Спарта П
|02:00
|Бетис
|Арис Лм
|02:00
|Аталанта
|Штурм
|02:00
|Спортинг Л
|Ракув
|02:00
|Хэкен
|Мольде
|02:00