Тренер "Лудогорца" назвал сильные стороны "Астаны"

Главный тренер болгарского "Лудогорца" Ивайло Петев прокомментировал предстоящий матч против "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпиона Казахстана и сильнейшая команда Болгарии сыграют в третьем раунде квалификации Лиги Европы.
"Думаю, мы очень серьезно подошли к матчу с командой "Ботев" (5:0). Забили быстрый гол. Во многом исход матча решило удаление. Но наши футболисты играли серьезно до конца. Такой результат придает уверенности. У нас получился хороший микс в составе – все, кто пришел, выложились по полной. Мы должны грамотно распределить силы в каждом турнире. "Астана" – достаточно сильный соперник, особенно в защите. Они давно так играют. Мы должны адаптироваться к искусственному полю и добиться хорошего результат.", - цитирует Петева Gong.bg.
Напомним, матчи квалификации Лиги Европы между "Астаной" и "Лудогорцем" пройдут 10 и 17 августа. Первая игра пройдет в Казахстане, а ответная - в Болгарии.
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