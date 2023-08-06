Тренер "Лудогорца" назвал сильные стороны "Астаны"

Главный тренер болгарского "Лудогорца" Ивайло Петев прокомментировал предстоящий матч против "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпиона Казахстана и сильнейшая команда Болгарии сыграют в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

"Думаю, мы очень серьезно подошли к матчу с командой "Ботев" (5:0). Забили быстрый гол. Во многом исход матча решило удаление. Но наши футболисты играли серьезно до конца. Такой результат придает уверенности. У нас получился хороший микс в составе – все, кто пришел, выложились по полной. Мы должны грамотно распределить силы в каждом турнире. "Астана" – достаточно сильный соперник, особенно в защите. Они давно так играют. Мы должны адаптироваться к искусственному полю и добиться хорошего результат.", - цитирует Петева Gong.bg.

Напомним, матчи квалификации Лиги Европы между "Астаной" и "Лудогорцем" пройдут 10 и 17 августа. Первая игра пройдет в Казахстане, а ответная - в Болгарии.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35 4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 7 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 8 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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