Стойлов объяснил вылет "Астаны" из Лиги чемпионов и вынес вердикт на Лигу Европы

Бывший главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о шансах столичного клуба в противостоянии с болгарским "Лудогорцем". Эти команды сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

"Честно, матч "Астаны" с "Динамо" я не смотрел, поэтому об этой игре мне нечего сказать. Что касается следующего соперника, "Лудогорец" - это отличный клуб и команда. В последние годы они показали очень высокий уровень в еврокубках и на мой взгляд они ничем не уступают загребскому "Динамо", а может даже превосходят. "Астане" будет очень сложно. Мой совет "Астане"? У Бабаяна и его тренерского штаба хороший опыт в Европе и я думаю они знают, как действовать.

Слабые места "Лудогорца"? Сложно сказать, они 12 раз подряд выигрывают чемпионат Болгарии, успешны в еврокубках, поэтому в такой команде трудно назвать слабые места.

Почему казахстанским клубам тяжело пробиться в Лигу чемпионов? Был период, когда снизили финансирование - это влияет, и еще нужны люди, способные развивать футбол", - заявил Стойлов.