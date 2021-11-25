"Спартак" во второй раз обыграл "Наполи" в Лиге Европы и возглавил группу

Московский "Спартак" одержал вторую победу на групповом этапе в Лиге Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В столице России был обыгран "Наполи" - 2:1. Уже на третьей минуте счет с пенальти открыл Александр Соболев, который на 28-й оформил дубль. Гости смогли отыграть один мяч только на 64-й минуте усилиями Эльифа Эльмаса.

Таким образом, "Спартак" набрал семь очков и вышел на первое место в квартете С, отбросив итальянский клуб на вторую строчку. Напомним, что в первом матче в Неаполе "Спартак" также выиграл (3:2).

При этом московский клуб может обойти в таблице "Лестер" или "Легия", которые сыграют между собой сегодня, 25 ноября. У английского клуба пять очков, а у польского шесть.