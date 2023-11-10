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Новости спорта Лига Европы
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Сенсацией завершился матч "Ливерпуля" в Лиге Европы

Сенсацией завершился матч "Ливерпуля" в Лиге Европы
©instagram.com/liverpoolfc/

Английский "Ливерпуль" проиграл французской "Тулузе" в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы E, состоявшаяся во Франции завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. На 36-й минуте форвард "Тулузы" Арон Деннум открыл счет. На 58-й минуте другой нападающий французов Тейс Даллинга удвоил преимущество своего клуба.

"Ливерпулю" удалось размочить счет на 74-й минуте благодаря автоголу Кристиана Кассереса. Впрочем, спустя две минуты Франк Магри вновь увеличил преимущество "Тулузы".

"Ливерпулю" на 89-й минуте минуте лишь удалось сократить отставание после гола Диогу Жоты.

Таким образом, английский клуб, набрав девять очков, лидирует в группе E. У "Тулузы" семь баллов и второе место. Бельгийский "Юнион" с четырьмя очками располагается на третьей строчке, а австрийский ЛАСК с тремя баллами, замыкает таблицу квартета.

Напомним, в третьем туре "Ливерпуль" разгромно обыграл "Тулузу" на своем поле со счетом 5:1.

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Метки:
Ливерпуль Лига Европы
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30 ноября

П1 1.73 X 4.05 П2 4.55
П1 4.04 X 3.75 П2 1.88
П1 2.96 X 3.35 П2 2.45
П1 1.95 X 3.45 П2 4.14
П1 4.52 X 3.78 П2 1.79

1 декабря

П1 1.68 X 4.04 П2 4.92
П1 1.13 X 9.25 П2 18.75
П1 1.59 X 3.94 П2 6.1
П1 4.34 X 3.7 П2 1.84
П1 5.52 X 3.95 П2 1.64

6 декабря


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