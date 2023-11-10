Сенсацией завершился матч "Ливерпуля" в Лиге Европы

Английский "Ливерпуль" проиграл французской "Тулузе" в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы E, состоявшаяся во Франции завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. На 36-й минуте форвард "Тулузы" Арон Деннум открыл счет. На 58-й минуте другой нападающий французов Тейс Даллинга удвоил преимущество своего клуба.
"Ливерпулю" удалось размочить счет на 74-й минуте благодаря автоголу Кристиана Кассереса. Впрочем, спустя две минуты Франк Магри вновь увеличил преимущество "Тулузы".
"Ливерпулю" на 89-й минуте минуте лишь удалось сократить отставание после гола Диогу Жоты.
Таким образом, английский клуб, набрав девять очков, лидирует в группе E. У "Тулузы" семь баллов и второе место. Бельгийский "Юнион" с четырьмя очками располагается на третьей строчке, а австрийский ЛАСК с тремя баллами, замыкает таблицу квартета.
Напомним, в третьем туре "Ливерпуль" разгромно обыграл "Тулузу" на своем поле со счетом 5:1.
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