Сенсацией обернулся матч "Бешикташа" Зайнутдинова в Лиге Европы

Стамбульский "Бешикташ" в рамках пятого тура общего этапа Лиги Европы сыграл с израильским "Маккаби" (Тель-Авив), сообщают Vesti.kz.

Матч, где "Бешикташ" значился хозяином встречи, прошел без зрителей на нейтральном поле в Будапеште (Венгрии).

Перед этой игрой израильтяне уступили в четыре матчах из четырех с общим счетом 2:11. "Бешикташ", имел по две победы и поражения.

В отчетной встрече Габи Каниховски на 23-й минуте вывел "Маккаби" вперед.

Турецкий клуб, отыгрался на 38-й минуте после гола Рафаэла Силвы.

Впрочем, израильтяне в оставшееся время забили еще два мяча: перед перерывом отличился Дор Перец (45+3 минута), а на 81-й окончательный счет 3:1 установил Уэсли Патати.

Отметим, что полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов остался на скамейке запасных турецкого клуба.

В следующем матче Лиги Европы "Бешикташ" 12 декабря сыграет на выезде с норвежским "Буде-Глимтом".