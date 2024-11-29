Сенсацией обернулся матч "Бешикташа" Зайнутдинова в Лиге Европы
Стамбульский "Бешикташ" в рамках пятого тура общего этапа Лиги Европы сыграл с израильским "Маккаби" (Тель-Авив), сообщают Vesti.kz.
Стамбульский "Бешикташ" в рамках пятого тура общего этапа Лиги Европы сыграл с израильским "Маккаби" (Тель-Авив), сообщают Vesti.kz.
Матч, где "Бешикташ" значился хозяином встречи, прошел без зрителей на нейтральном поле в Будапеште (Венгрии).
Перед этой игрой израильтяне уступили в четыре матчах из четырех с общим счетом 2:11. "Бешикташ", имел по две победы и поражения.
В отчетной встрече Габи Каниховски на 23-й минуте вывел "Маккаби" вперед.
Турецкий клуб, отыгрался на 38-й минуте после гола Рафаэла Силвы.
Впрочем, израильтяне в оставшееся время забили еще два мяча: перед перерывом отличился Дор Перец (45+3 минута), а на 81-й окончательный счет 3:1 установил Уэсли Патати.
Отметим, что полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов остался на скамейке запасных турецкого клуба.
В следующем матче Лиги Европы "Бешикташ" 12 декабря сыграет на выезде с норвежским "Буде-Глимтом".
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