Прямая трансляция матча "Бешикташа" с участием Зайнутдинова в Лиге Европы
Сегодня, 28 ноября, стамбульский "Бешикташ" сыграет в рамках общего этапа Лиги Европы с израильским "Маккаби" (Тель-Авив), сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 28 ноября, стамбульский "Бешикташ" сыграет в рамках общего этапа Лиги Европы с израильским "Маккаби" (Тель-Авив), сообщают Vesti.kz.
Встреча, где турецкий клуб выступит в качестве хозяина поля, пройдет на нейтральном поле в Будапеште. Игра состоится без зрителей.
Прямая трансляция матча состоится на телеканале Qazsport. Начало трансляции в 23:15, но сама встреча начнется в 22:45.
Трансляция на телеканале Qazsport
В этом матче может принять участие полузащитник сборной Казахстана и "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов. Он попал в состав, ведущий подготовку к этому матчу.
Maccabi Tel Aviv maçı kamp kadromuz.#BJKvMTA | #UEL pic.twitter.com/zTIwxNLVMR— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2024
В текущем розыгрыше турнира Зайнутдинов не принимал участия, а в Турецкой Суперлиге он сыграл четыре минуты в двух встречах.
В четырех матчах общего этапа "Бешикташ" одержал две победы и проиграл два матча. У "Маккаби" четыре поражения в четырех играх.
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