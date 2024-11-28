Прямая трансляция матча "Бешикташа" с участием Зайнутдинова в Лиге Европы

Сегодня, 28 ноября, стамбульский "Бешикташ" сыграет в рамках общего этапа Лиги Европы с израильским "Маккаби" (Тель-Авив), сообщают Vesti.kz.

Встреча, где турецкий клуб выступит в качестве хозяина поля, пройдет на нейтральном поле в Будапеште. Игра состоится без зрителей.

Прямая трансляция матча состоится на телеканале Qazsport. Начало трансляции в 23:15, но сама встреча начнется в 22:45.

Трансляция на телеканале Qazsport

В этом матче может принять участие полузащитник сборной Казахстана и "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов. Он попал в состав, ведущий подготовку к этому матчу.

В текущем розыгрыше турнира Зайнутдинов не принимал участия, а в Турецкой Суперлиге он сыграл четыре минуты в двух встречах.

В четырех матчах общего этапа "Бешикташ" одержал две победы и проиграл два матча. У "Маккаби" четыре поражения в четырех играх.