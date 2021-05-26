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Прямая трансляция финального матча Лиги Европы "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед"

Испанский клуб не проиграл ни одного матча в текущем розыгрыше.

Прямая трансляция финального матча Лиги Европы "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед"
Фото: euro.com.ua©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня, в ночь на 27 мая, состоится финал Лиги Европы между "Вильярреалом" и "Манчестер Юнайтед", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в польском городе Гданьске на стадионе "Энерга Гданьск". Ее обслужит рефери из Франции Клеман Тюрпен. Начало - в 00:50 по времени Нур-Султана.

Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Испанский клуб не проиграл ни одного матча в текущем розыгрыше ЛЕ.

Статистика "Вильярреала" в матчах против английских клубов: пять побед, пять поражений, семь ничьих, разница мячей 11-16.

"МЮ" в матчах против испанских команд одержал 16 побед при 22 поражениях и 23 ничейных результатах с разницей мячей 73-80.

Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери трижды выигрывал Лигу Европы.

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Метки:
Манчестер Юнайтед Лига Европы

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