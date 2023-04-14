Причем здесь корова? Тренер "Манчестер Юнайтед" сделал странное заявление

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг вспомнил странную нидерландскую поговорку, объясняя, почему он заменил ключевых игроков в матче Лиги Европы против "Севильи", передают Vesti.kz.

Отвечая на вопросы журналистов, тренер отметил, что снял с игры Бруну Фернандеша и Антони, поскольку оба были предупреждены судьей и рисковали получить красные карточки. Игроков заменили, когда "Юнайтед" вел со счетом 2:0.

"Я не хотел рисковать. Там, откуда я родом, сказали бы, что вы ищете корову в заднице. Да, корову в заднице. Так мы говорим об этом в моем регионе Нидерландов. Если бы Бруну удалили, вы бы спрашивали у меня, почему я его не заменил", - сказал тен Хаг журналистам.

Напомним, что матч между "Манчестер Юнайтед" и "Севильей" завершился со счетом 2:2. Английская команда выигрывала 2:0 до 84-й минуты. Исход матча решили два автогола защитников "Юнайтед" Тайрелла Маласии и Харри Магуайра.

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