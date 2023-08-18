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Неспособность завершать атаки. Эксперт разобрал поражение "Астаны" от "Лудогорца"

Неспособность завершать атаки. Эксперт разобрал поражение "Астаны" от "Лудогорца"
©ludogorets.com/

"Астана" во втором матче квалификации Лиги Европы разгромно уступила болгарскому "Лудогорцу" (1:5) и покинула второй по престижности еврокубковый турнир. Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в авторской колонке для Vesti.kz проанализировал матч в Болгарии с крайне интересного ракурса.

В этом году я взял продолжительную паузу в медийном поле, хотя часто обращались за анализом матчей. Дело в том, что специалисты, с которыми в свое время работал в казанском "Рубине", предложили заняться интересным и перспективным проектом. Он заключался в следующем - применяя мою метрику, передачи в активную выгодную позицию, научить нейросеть оценивать как быстро футболисты продвигают мяч в атаку и как успешно бьет в ворота.

Чтобы нейросеть работала, нужно было предварительно ее обучить, как учат маленького ребенка. Она оказалась способной, быстро учится. Уже сейчас умеет обрабатывать большой объем информации, делать выводы и комментарии. В результате трехмесячной работы нейросеть научилась, используя статистические данные, вычислять показатель качества игры.

Мы создали telegram-канал "Нейросеть о футболе", а имя нашей нейросети Soccer Soul AI. Она уже оценила качество футбола, которое показали все российские клубы в 4-х турах премьер-лиги. Есть очень интересная информация. Например, из 32 игр в 25 матчах победу одержали команды с более высоким показателем качества игры. Если принять во внимание ничейные результаты, то команды, качество футбола которых было выше, чем у соперников, не проиграли в 29 матчах из 32-х.

Можно сказать иначе, зеркально. Команды, у которых качество игры было ниже, чем у соперников, не выиграли в 29 матчах из 32-х. Впечатляет?

Чтобы побеждать, необходимо уметь продвигать мяч к воротам соперника передачами в активную выгодную позицию, а также скоростными обводками.

Есть в практике футбола метрика xG, она переводится как "ожидаемые голы". Многие тренеры и специалисты считают ее чуть ли основной в футбольной аналитике. Спросите их, как они будут тренировать "ожидаемые голы"? Будет произнесено много слов, но аргументированного ответа не получите.

Тренировать продвижение мяча с помощью передач в активную позицию не только можно, но и нужно. Не так все просто, как может показаться. Здесь целая философия по воспитанию игрового мышления. Придется руками водить футболистов по полю, чтобы они усвоили признаки игровых ситуаций и адекватно реагировали на них перемещениями и техническими приемами. Тем, кто в этом сомневается, рекомендую почитать книгу "В тени Марсело Бьелсы". Надеюсь, тренеры знают кто это и его влияние на умы лучших современных тренеров. Таких как Пеп Гвардиола, Маурисио Почеттино и Диего Симеоне.

Из актуальных примеров, которые были бы интересны казахстанскому болельщику, мы с помощью нейросети Soccer Soul AI разобрали недавний матч квалификации Лиги Европы "Лудогорец" - "Астана". Нейросеть покажет статистику команд по продвижению мяча в атаку и как успешно футболисты реализовали голевые моменты ударами в ворота.

Сегодня большинство людей знают, что искусственный интеллект оперирует числами, которые являются оцифрованными фактами. В связи с этим нейросеть Soccer Soul AI лишена эмоций, поэтому ее оценки о качестве игры команд объективны. Выводы нейросети могут существенно расходиться с оценками руководителей, тренеров, специалистов и болельщиков. Как правило, мнения о качестве футбола формируются под влиянием спортивного результата.

Статистика матча "Лудогорец" - "Астана"

Обзор матча "Лудогорец" - "Астана" 

"Астана" - качество игры 16.3 баллов

• Особое внимание меня попросили обратить на этот клуб. И на мой взгляд причина, почему "Астана" столкнулась с серьезными проблемами очевидна: только 17% их атак через активно выгодную позицию завершились ударом по воротам. Показательно, что по движению мяча "Астана" набрала баллов больше соперника и тем не менее проиграла 1:5, что для меня - нонсенс.

"Лудогорец" - качество игры 23.2 баллов

• "Лудогорец" продемонстрировал высочайшую эффективность в атаке, статистически завершая каждую свою атаку через активно выгодную позицию, ударом по воротам.

• Я бы отметил 9 обводок болгарской команды, как атакующего элемента, особенно повлиявшего на итоговый результат, если бы... Если бы у "Астаны" их не было 16 (!).

Анализ:

Активное продвижение мяча "Астаной", столкнулось с их неспособностью завершать атаки. По цифрам кажется, что "Астана" играет без ворот. Это серьезный вызов для команды, им срочно нужно что-то менять в фазе завершения. Именно эту проблему я вижу ключевой, хотя по итоговому счету отмечаю, что в обороне тоже не все в порядке: четыре пропущенных мяча за один тайм - это многовато.

Учитесь на ошибках.

Это все написала нейросеть. Для глубины анализа нужна статистика нескольких матчей, но и так видно, что Soccer Soul AI большая молодчина!

Фото: ludogorets.com©

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Метки:
Астана ФК Лига Европы

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