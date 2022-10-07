Неожиданный разгром "Ференцвароша" и волевой "МЮ". Результаты третьего тура Лиги Европы

Прошли футбольные матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. Некоторые из них выдались очень зрелищными и результативными, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, отметим волевую победу "Манчестер Юнайтед" над "Омонией". После первого тайма англичане "горели" 0:1, но после перерыва добыли три очка - 3:2.

А вот "Ференцварош" неожиданно был бит в гостях "Црвеной Звездой" - 1:4. Подопечные Станислава Черчесова потерпели первое поражение.

При этом "Бетис", "Реал Сосьедад", "Юнион", "Фрайбург" и "Арсенал" идут без потерь.

Ниже приводим результаты игр:

Группа А

"Цюрих" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды) - 1:5

"Арсенал" (Англия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 3:0

Группа В

"Ренн" (Франция) - "Динамо" (Киев, Украина) - 2:1

"Фенербахче" (Турция) - АЕК (Кипр) - 2:0

Группа C

ХИК (Финляндия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:1

"Рома" (Италия) - "Бетис" (Испания) - 1:2

Группа D

"Мальме" (Швеция) - "Унион Берлин" (Германия) - 0:1

"Брага" (Португалия) - "Юнион" (Бельгия) - 1:2

Группа E

"Омония" (Кипр) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:3

"Шериф" (Молдова) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:2

Группа F

"Штурм" (Австрия) - "Лацио" (Италия) - 0:0

"Митьюлланд" (Дания) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 2:2

Группа G

"Олимпиакос" (Греция) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:3

"Фрайбург" (Германия) - "Нант" (Франция) - 2:0

Группа H

"Монако" (Франция) - "Трабзонспор" (Турция) - 3:1

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 4:1

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