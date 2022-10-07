Неожиданный разгром "Ференцвароша" и волевой "МЮ". Результаты третьего тура Лиги Европы

Прошли футбольные матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. Некоторые из них выдались очень зрелищными и результативными, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, отметим волевую победу "Манчестер Юнайтед" над "Омонией". После первого тайма англичане "горели" 0:1, но после перерыва добыли три очка - 3:2.
А вот "Ференцварош" неожиданно был бит в гостях "Црвеной Звездой" - 1:4. Подопечные Станислава Черчесова потерпели первое поражение.
При этом "Бетис", "Реал Сосьедад", "Юнион", "Фрайбург" и "Арсенал" идут без потерь.
Ниже приводим результаты игр:
Группа А
"Цюрих" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды) - 1:5
"Арсенал" (Англия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 3:0
Группа В
"Ренн" (Франция) - "Динамо" (Киев, Украина) - 2:1
"Фенербахче" (Турция) - АЕК (Кипр) - 2:0
Группа C
ХИК (Финляндия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:1
"Рома" (Италия) - "Бетис" (Испания) - 1:2
Группа D
"Мальме" (Швеция) - "Унион Берлин" (Германия) - 0:1
"Брага" (Португалия) - "Юнион" (Бельгия) - 1:2
Группа E
"Омония" (Кипр) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:3
"Шериф" (Молдова) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:2
Группа F
"Штурм" (Австрия) - "Лацио" (Италия) - 0:0
"Митьюлланд" (Дания) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 2:2
Группа G
"Олимпиакос" (Греция) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:3
"Фрайбург" (Германия) - "Нант" (Франция) - 2:0
Группа H
"Монако" (Франция) - "Трабзонспор" (Турция) - 3:1
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 4:1
Реклама