Моуринью подвергся критике после матча Лиги Европы

Нападающий роттердамского "Фейеноорда" иранец Алиреза Джаханбакш выразил недовольство по поводу заявлений главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью после ответного четвертьфинального матча Лиги Европы. В свою очередь Моуринью после игры жестко высказался в адрес тренера "Фейеноорда" Арне Слота, призывая его следить за матчами "Ромы" вместо игр "Наполи" и "Манчестер Сити", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По сумме двух матчей "Рома" победила "Фейеноорд" со счетом 4:2 и вышла в полуфинал турнира.

"Одним из самых больших разочарований для нас стала их реакция после игры. Особенно реакция футболистов и высказывания в адрес нашего тренера. Думаю, что то, что сделал Моуринью, было действительно ненужным. Наш тренер не сказал ничего сумасшедшего перед матчем. Наш тренер был профессионален на пресс-конференции перед игрой. Он также был профессионален во время и после игры. Для меня была немного странной такая их реакция", - приводит слова Джаханбакша FC Update.

Ранее на пресс-конференции перед матчем Арне Слот заявил, что он предпочитает смотреть игры "Наполи" и "Манчестер Сити".

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